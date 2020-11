Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça doit-il tout faire pour conserver Messi ?

Publié le 8 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Se trouvant dans l’ultime année de son contrat, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Ce ne sont pas les options qui manquent pour la suite de sa carrière et le capitaine du Barça reçoit régulièrement des appels du pied pour son avenir. Et alors que le FC Barcelone pourrait ne pas pouvoir assumer le salaire de sa star en cas de prolongation, que doit décider le club culé avec Messi ? C’est notre sondage du jour !

C’était le grand feuilleton de la deuxième quinzaine du mois d’août. Via l’envoi d’un burofax, Lionel Messi faisait savoir à son ancienne direction, qui a depuis démissionnée, qu’il comptait activer la clause figurant dans son contrat lui permettant de rompre son bail de manière unilatérale. Alors que ladite clause avait à l’époque expirée depuis le mois de juin, Messi n’a pas pu quitter son club de toujours comme il le souhaitait. Et bien que Josep Maria Bartomeu ne soit plus président du club culé, Lionel Messi n’aurait pas spécialement changé sa position concernant son avenir. The Times révélait récemment que le prochain président devra prôner un programme en adéquation avec ses idées et montrer des changements très rapidement, avant juin prochain et l’expiration de son contrat. Sinon, Messi déciderait de ne pas prolonger. Candidat à la présidence, Victor Font dévoilait dernièrement vouloir rapatrier des anciennes figures fortes du Barça , à savoir Pep Guardiola ou encore Xavi Hernandez. Pour un autre candidat, à savoir Antoni Freixa, son éventuelle prolongation devra tranquillement être discutée au fil des mois à venir après des négociations saines et poussées. Néanmoins, Messi doit-il rester au FC Barcelone ?

Des problèmes financiers pour sa prolongation, des options pour son avenir