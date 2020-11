Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire se dessine pour l'avenir de Tuchel !

Publié le 8 novembre 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il doit rencontrer l’état major parisien à Doha pendant la trêve internationale, Thomas Tuchel serait conscient que son avenir au sein du club de la capitale s’écrit en pointillés. Toutefois, l’Allemand garderait le soutien de son vestiaire à l’heure actuelle et, surtout, il ne devrait pas être démis de ses fonctions à court terme.

Après la défaite du PSG face au RB Leipzig cette semaine en Ligue des Champions (2-1), soit la deuxième en trois match dans la compétition européenne cette saison après celle contre Manchester United (1-2), Thomas Tuchel est dans l’œil du cyclone. Et pour cause, les choix tactiques de l’entraîneur allemand sont critiqués par bon nombre d’observateurs, notamment celui d’inverser les postes de Marquinhos et de Danilo Pereira, tous deux fautifs sur les deux buts encaissés par les Parisiens contre les Allemands. Ainsi, il est désormais annoncé que l’hypothèse de voir Thomas Tuchel quitter le PSG prochainement n’est pas à exclure, et ce malgré le fait qu’il soit dans sa dernière année de contrat chez les pensionnaires du Parc des Princes. Cela offrirait à Leonardo une occasion en or de nommer Massimiliano Allegri sur le banc parisien, l’ancien entraîneur de la Juventus étant son choix numéro 1 pour remplacer l’Allemand comme nous vous l’avons révélé.

Une rencontre au sommet serait prévue au Qatar !

Toutefois, pour l’heure, tout indique que rien n’a été tranché. À en croire les informations divulguées par Julien Maynard sur son compte Twitter ce samedi, la situation de Thomas Tuchel sera abordée à l’occasion d’une réunion au sommet prévue pendant la trêve internationale. Celle-ci, programmée avant la défaite à Leipzig, aura lieu à Doha, là où Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de passer l’entièreté de la période du confinement imposé en France par la propagation de la pandémie de Covid-19. Le journaliste de Téléfoot ajoute en outre que Thomas Tuchel se saurait menacé, l’ancien coach du Borussia Dortmund ayant plusieurs fois défrayé la chronique ces dernières semaines. Entre ses choix remis en question et ses critiques contre le recrutement de Leonardo début octobre, on ne peut pas dire que l’entraineur arrivé il y a deux ans au PSG se soit montré discret.

Thomas Tuchel reste soutenu par son vestiaire…

Pour autant, Thomas Tuchel ne serait pas non plus isolé au sein du PSG. Comme l’explique Julian Maynard, il conserverait notamment la confiance de son vestiaire, et ce en dépit du fait que plusieurs joueurs ne comprendraient pas toujours ses consignes ainsi que ses choix, et notamment celui d’inverser les postes de Marquinhos et de Danilo Pereira. Pour l’heure, aucun joueur ne se serait ouvertement plaint du management de l’Allemand, chose qui démontre le crédit qu’accordent toujours les membres du vestiaire du PSG à l’égard de leur entraîneur. C’est d’ailleurs ce qu’a affirmé Ander Herrera ce samedi soir au sortir la victoire 3-0 des Parisiens contre le Stade Rennais au Parc des Princes : « On est toujours derrière le coach. Je n’ai jamais vu, en 12 ans de carrière, une équipe qui lâchait son entraîneur. Jamais. Aujourd’hui c’est la même chose. On est avec lui. On a fait une saison fantastique l’année dernière, on a un groupe fantastique. On est tous ensemble, il n’y a pas de problème. On n’écoute pas ce qu’il se passe à l’extérieur, c’est du bla bla », a expliqué le milieu espagnol au micro de Canal + .

… et par la direction du PSG, pour l’instant !