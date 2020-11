Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Menaces, supporters... Cet ancien de l'OL évoque son arrivée avortée chez les Verts !

Publié le 8 novembre 2020 à 18h45 par B.C.

Prêté à l'ASSE en janvier 2017, Anthony Mounier n'est finalement pas resté dans le Forez en raison de son passé à l'OL. Un épisode que n'a pas digéré le joueur de 33 ans.

Formé à l'OL, Anthony Mounier avait choisi Saint-Étienne pour son retour en Ligue 1 en 2017. Le club du Forez s'était en effet fait prêter l'ailier lors du mercato hivernal de cette saison, mais cette décision n'avait pas fait l'unanimité auprès des supporters, loin de là. Ces derniers reprochaient à Mounier d'avoir tenu des propos désobligeants à l’égard du club quand il jouait à l'OL et lui avaient fait savoir avec quelques banderoles assassines. Dans ce contexte houleux, l'ASSE avait finalement mis fin à ce transfert, et Anthony Mounier n'a jamais porté les couleurs vertes, ce que regrette le joueur aujourd'hui.

« Ce transfert a été un petit coup d’arrêt dans ma carrière »