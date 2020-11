Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste insolite à 200M€ proposée à Leonardo !

Publié le 8 novembre 2020 à 17h45 par T.M.

Alors que les blessures s’accumulent au PSG, un club n’a pas manqué d’interpeller, avec ironie, Leonardo pou résoudre ces problèmes.

Face au rythme soutenu de cette nouvelle saison, on craignait de nombreuses blessures. Et au PSG, la liste des absences n’en finit plus de s’allonger. Alors que Neymar, Kylian Mbappé, Julian Draxler ou encore Presnel Kimpembe étaient out pour la dernière rencontre face à Rennes, d’autres joueurs sont venus garnir l’infirmerie. En effet, ce samedi, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Moise Kean et Alessandro Florenzi sont sortis sur blessure. Dans le secteur défensif, Thomas Tuchel doit donc se creuser les méninges pour faire son équipe. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le club de Valenciennes.

« Tu cherches un défenseur askip »