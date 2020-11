Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait fait une grande annonce à Leonardo pour son avenir !

Publié le 8 novembre 2020 à 12h15 par T.M.

Si cela semblait inconcevable il y a quelques mois encore, Neymar pourrait désormais prolonger avec le PSG. A ce sujet, le Brésilien aurait d’ailleurs fait passer un message à Leonardo.

Du côté du PSG, les cas de Neymar et de Kylian Mbappé sont au coeur des discussions. En effet, alors que le Brésilien et le Français sont sous contrat jusqu’en 2022, le PSG cherche à prolonger ses deux stars pour éviter de les voir partir l’été prochain ou à la fin de leur contrat. En ce qui concerne Mbappé, cela s’annonce compliqué, lui qui rêve notamment de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. En revanche, pour ce qui est de Neymar, la porte pourrait bien être ouverte pour Leonardo. En effet, après avoir fait le forcing pour quitter le PSG et retrouver le FC Barcelone, l’international brésilien est aujourd’hui plus heureux que jamais dans la capitale comme Le 10 Sport vous l’a révélé. De quoi plus que jamais le rapprocher d’une prolonger.

Neymar enclin à prolonger !