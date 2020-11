Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un premier indice sur l’avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 8 novembre 2020 à 9h00 par A.C.

Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, continue d’écrire sa légende en Serie A... mais son avenir est des plus flous.

A 35 ans, Cristiano Ronaldo est toujours sur le toit du monde. Avec la Juventus, le quintuple Ballon d’Or continue d’enchaîner les records et plusieurs médias assurent qu’il est heureux en Serie A. Pourtant, la crise économique actuelle a remis en cause son avenir. Tuttosport soulignait en effet tout récemment le besoin d’argent de la Juve et l’énorme bouffée d’air frais que pourrait apporter une vente de Cristiano Ronaldo. Le Paris Saint-Germain a notamment été évoqué comme un possible point de chute, mais pour l’instant aucun signal laissant passer à un possible départ n’a filtré.

La Juventus n’envisagerait pas une prolongation de Cristiano Ronaldo... pour le moment !

L’été prochain pourrait être la dernière chance pour la Juventus pour une possible vente. Cristiano Ronaldo est en effet sous contrat jusqu’en juin 2020, ce qui pourrait bien être le moment pour lui d’envisager un départ, un arrêt de carrière... ou une prolongation ? Pour le moment, cette option ne semble pas être envisagée, à Turin. D’après les informations de Romeo Agresti, il ne serait aucunement question d’une prolongation du contrat de Cristiano Ronaldo, à la Juventus. A voir si cela changera au cours de prochains mois...