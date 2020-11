Foot - Juventus

Juventus - Malaise : Covid-19, Polémique... La grosse sortie de Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 novembre 2020 à 18h30 par Amadou Diawara

Touché par le coronavirus, Cristiano Ronaldo n'a pas joué depuis le 11 octobre et la confrontation entre la France et le Portugal. Ce qui n'a pas manqué de provoquer sa colère. Alors que CR7 a fait part de son mécontentement sur les réseaux sociaux, une polémique a éclaté. Interrogé sur polémique en question après son grand retour, Cristiano Ronaldo a préféré botter en touche.

Cristiano Ronaldo a été diagnostiqué positif au coronavirus à la suite du duel entre la France et le Portugal le 11 octobre. Après plus de deux semaines d'isolement, la star de la Juventus espérait pouvoir faire son retour face au FC Barcelone le 28 octobre. Toutefois, Cristiano Ronaldo n'a pu disputer cette rencontre. Contrôlé juste avant le choc entre le club blaugrana et les Bianconeri , l'ancien du Real Madrid était toujours positif au Covid-19. Une situation qui n'a pas manqué de l'agacer. D'ailleurs, il est sorti de ses gonds via son compte Instagram . « Le PCR (nom de l'un des tests de dépistage du COVID-19) c’est des conneries ! » , a posté CR7 sur les réseaux sociaux avant d'effacer ce message. Malgré tout, cette sortie n'a pas échappé à tout le monde.

Cristiano Ronaldo sévèrement taclé après sa sortie polémique

En particulier, Roberto Burioni, virologue italien, a eu le temps de voir le post Instagram de Cristiano Ronaldo et a tenu à relayer une capture d'écran sur Twitter . « Je souhaite la bienvenue à Cristiano Ronaldo dans la grande famille des virologues. Il nous sera très utile lors du prochain match contre les ophtalmologues », a ajouté Roberto Burioni. Par ailleurs, Massimo Galli, directeur du secteur maladies infectieuses de l'hôpital Sacco de Milan, y est également allé de son tacle à l'encontre de Cristiano Ronaldo. « Il est jeune, fort et riche, il peut ne pas croire au virus. Si la situation n’était pas si dramatique, on pourrait en rigoler. Les personnes comme lui, qui sont très suivies, ne devraient pas créer ce genre de problèmes » , a-t-il regretté lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport . Ce dimanche soir, Cristiano Ronaldo a enfin pu faire son retour sur les terrains. Entré en jeu face à Spezia, le numéro 7 de la Juventus a démontré à quel point il était pressé de revenir. Auteur d'un doublé, CR7 est revenu sur son calvaire durant sa période d'isolement et n'a pas manqué de faire passer un message sur la polémique qui a éclatée.

«Cristiano est de retour, c'est ça qui est important»