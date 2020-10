Foot - Juventus

Juventus : Cristiano Ronaldo au cœur d’une nouvelle polémique !

Publié le 29 octobre 2020 à 17h30 par A.C.

Toujours en isolement à cause du COVID-19, Cristiano Ronaldo est une nouvelle fois au cœur de la polémique en Italie.

Il n'a plus mis un seul pied sur le terrain depuis le 11 novembre dernier et la rencontre de Nations League face à la France (0-0). Pourtant, Cristiano Ronaldo fait toujours parler de lui. Cette fois, ce n’est toutefois pas pour ses exploits avec un ballon rond. Après un vif échange avec le Ministre italien des Sport, Vincenzo Spadafora, la star de la Juventus défraye une nouvelle fois la chronique. Contrôlé une nouvelle fois positif au COVID-19 et donc absent pour le choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a en effet lancé sur Instagram : « Je me sens bien et en pleine forme, Forza Juve ! », avant d’ajouter le commentaire : « Le PCR (nom de l'un des tests de dépistage du COVID-19) c’est des conneries ! ». Un commentaire rapidement effacé, mais qui n’a pas manqué de faire réagir en Italie, où l’épidémie du coronavirus fait toujours rage.

« Il est jeune, fort et riche, il peut ne pas croire au virus »

C’est notamment le cas de Roberto Burioni, virologue italien, qui a repris une capture d’écran du commentaire de Cristiano Ronaldo sur Twitter. « Je souhaite la bienvenue à Cristiano Ronaldo dans la grande famille des virologues » a-t-il écrit sur le réseau social. « Il nous sera très utile lors du prochain match contre les ophtalmologues ». Ce jeudi, c’est le directeur du secteur maladies infectieuses du célèbre hôpital Sacco de Milan, Massimo Galli, qui a tapé sur le numéro de la Juventus. « Il est jeune, fort et riche, il peut ne pas croire au virus » a-t-il déclaré, lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport . « Si la situation n’était pas si dramatique, on pourrait en rigoler. Les personnes comme lui, qui sont très suivies, ne devraient pas créer ce genre de problèmes ». Forcément, la vidéo d’un Zlatan Ibrahimovic exhortant aux bons comportements en cette période de crise sanitaire, n’ont fait que mettre Cristiano Ronaldo dans une situation des plus délicates.

