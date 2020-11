Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès valide le recrutement de Moise Kean !

Publié le 8 novembre 2020 à 14h45 par A.D. mis à jour le 8 novembre 2020 à 15h54

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a laissé filer Eric Maxim Choupo-Moting vers le Bayern et a offert Moise Kean à Thomas Tuchel. Alors que le jeune talent italien casse la baraque depuis son arrivée au PSG, Pierre Ménès a totalement validé ce choix.

Lié jusqu'au 30 juin dernier avec le PSG, Eric Maxim Choupo-Moting, réclamé par Thomas Tuchel à l'été 2018, n'a pas été prolongé par Leonardo. Comme Thiago Silva, Edinson Cavani et Thomas Meunier, l'international camerounais a donc fait ses valises cet été. Alors qu'Eric Maxim Choupo-Moting s'est envolé vers le Bayern Munich et qu'Edinson Cavani a signé à Manchester United, Leonardo s'est activé pour recruter un tout nouvel attaquant. Freiné par la crise provoquée par le coronavirus, le directeur sportif du PSG a obtenu le prêt, sans option d'achat, de Moise Kean. Alors que la pépite italienne de 20 ans fait déjà des merveilles au PSG, Pierre Ménès a estimé qu'il était une bien meilleure pioche que Choupo-Moting.

«Kean montre qu'il apporte beaucoup plus que Choupo-Moting»