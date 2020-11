Foot - PSG

PSG : Le témoignage fort de Kean sur Neymar et Mbappé !

Publié le 8 novembre 2020 à 7h15 par H.G.

Arrivé cet été au PSG dans les toutes dernières heures du mercato estival, Moise Kean s’est littéralement enflammé au moment de parler de Neymar et de Kylian Mbappé.

Alors que le PSG était en quête d’un attaquant après les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting au terme de leur contrat, Leonardo a choisi d’enrôler Moise Kean. L'international italien est arrivé en provenance d’Everton dans le cadre d’un prêt, officiellement sans option d’achat, le dernier jour de cette fenêtre estivale des transferts. L’ancien joueur de la Juventus a ainsi la lourde tache cette saison de suppléer Mauro Icardi, tout en sachant qu’il a actuellement l’occasion d’évoluer aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé.

« Neymar et Mbappé, ce sont des personnes fantastiques »