PSG : Pierre Ménès a noté une satisfaction en attaque !

Publié le 5 novembre 2020 à 23h45 par G.d.S.S.

Malgré la défaite concédée par le PSG mercredi soir face au RB Leipzig, Pierre Ménès reconnaît le mérite de Moise Kean qui a rendu une copie assez convaincante sur le front de l’attaque.

Privé de Neymar et Kylian Mbappé dans le secteur offensif mercredi soir pour son déplacement sur la pelouse du RB Leipzig en Ligue des Champions, le PSG présentait donc une ligne d’attaque composée de Pablo Sarabia, Angel Di Maria et Moise Kean. Et si les deux premiers ont globalement déçu durant cette rencontre, la recrue italienne a, une fois de plus, rendu une bonne copie. Pierre Ménès n’a pas manqué de souligner sur son blog la prestation convaincante de Moise Kean avec le PSG.

« Il a dû se battre comme un chien seul devant »