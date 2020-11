Foot - PSG

PSG - Malaise : Pauleta interpelle Tuchel pour Danilo Pereira !

Publié le 7 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Bien que Thomas Tuchel semble vouloir insister en plaçant Danilo Pereira en défense centrale, c'est au tour de Pedro Miguel Pauleta d'interpeller l'entraîneur du PSG.

En plaçant Danilo Pereira en défense centrale, Thomas Tuchel a surpris beaucoup de monde. A commencer par Fernando Santos : « J'ai beaucoup de respect pour Thomas Tuchel, il a ses opinion, et j'ai les miennes. Et pour moi, Danilo est un milieu de terrain. J'ai déjà pensé à la faire jouer défenseur mais pour moi c'est surtout un milieu. Et il en sera ainsi en sélection . » Mais en plus du sélectionneur du Portugal, Pedro Miguel Pauleta s'interroge également du choix du technicien allemand.

«Nous savons tous qu'il est milieu»