PSG - Malaise : Le Brésil désamorce la dernière polémique avec Neymar !

Publié le 6 novembre 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Blessé depuis plus d'une semaine, Neymar a finalement été convoqué par Tite afin de disputer les deux prochains matches du Brésil. Un choix qui ne doit pas enchanter le PSG, mais les Brésiliens se justifient et assurent que Leonardo a validé.

Sorti sur blessure lors du déplacement à Istanbul il y a dix jours, Neymar souffre d'une blessure aux adducteurs et « sa reprise de la compétition est envisagée après la trêve internationale » comme l'a expliqué le PSG. Par conséquent, selon les informations de L'Equipe, le club de la capitale a ainsi directement appelé la fédération brésilienne afin d'essayer de conserver son numéro 10 à Paris pour qu'il poursuive sa récupération durant la trêve internationale. Et alors que Tite a décidé de convoquer un 24e joueur, à savoir Pedro l'attaquant de Flamengo, Neymar est toujours présent dans la liste brésilienne. Et pour cause, s'il est acté que le joueur du PSG est forfait pour affronter le Venezuela dans la nuit de vendredi à samedi la semaine prochaine, le Brésil compte sur son attaquant pour le match contre l'Uruguay qui se disputera cinq jours plus tard. Par conséquent, Neymar est attendu lundi dans son pays natal pour débuter le rassemblement avec la Seleçao .

Le Brésil s'explique pour Neymar

Conscient de la polémique que ce choix de convoquer Neymar peut susciter, le Brésil a tenu à se justifier. Sur le site de la fédération brésilienne, dont les propos sont rapportés par Daily Mercato , Rodrigo Lasma, le médecin de la Seleção explique avoir « des contacts fréquents avec le médecin du PSG et nous connaissons l'état physique de Neymar depuis le jour de sa blessure en Ligue des champions. Nous pensons qu'avec une semaine de traitement intensif et la structure du Centre d'excellence de Granja Comary, nous avons la possibilité de le récupérer pour le deuxième match. Nous suivrons de près ses progrès . » De son côté, Juninho Paulista, coordinateur de la sélection brésilien, révèle avoir pris cette décision en concertation avec Leonardo : « Nous avons compris que pour cette situation, nous devions nous entendre avec le PSG. Nous savons que le club s'inquiète de la blessure, mais nous avons exprimé notre intention d'évaluer de près les progrès du joueur. Nous avons confiance dans le travail de notre département médical et Tite a été catégorique en disant à Leonardo qu'il ne risquerait jamais la santé d'un athlète qu'il aurait appelé . »

