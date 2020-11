Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce nouveau tacle de Pierre Ménès à Thomas Tuchel !

Publié le 7 novembre 2020 à 23h15 par H.G.

Alors que les choix de Thomas Tuchel sont particulièrement pointés du doigt dernièrement, ces critiques ne sont pas au goût de l’entraîneur parisien. Cependant, Pierre Ménès a tenu à répondre au technicien allemand du PSG.

Après deux défaites en trois matchs de la phase de poules de Ligue des Champions, Thomas Tuchel est dans l’oeil du cyclone. Son avenir au PSG s’écrirait désormais en pointillés, et le technicien allemand est également pointé du doigt pour ses choix tactiques dernièrement. Tout particulièrement celui d’installer Marquinhos au milieu et Danilo Pereira en défense centrale. Cela a coûté cher à Paris cette semaine en Ligue des Champions contre le RB Leipzig (défaite 2-1 du PSG au Parc des Princes) dans la mesure où les deux hommes étaient impliqués sur les deux buts encaissés. Et si Thomas Tuchel fustige le fait que ses choix soient remis en question une fois les matchs terminés, Pierre Ménès a tenu à lui répondre ce samedi soir sur le plateau du Canal Football Club .

« Tout le monde avant le math a dit que c’était une connerie »