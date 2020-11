Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé… Ce constat clair de Pierre Ménès sur le PSG !

Publié le 7 novembre 2020 à 21h15 par Th.B.

Alors que le PSG s’est incliné sans Neymar et Kylian Mbappé mercredi à Leipzig, Pierre Ménès a dressé un constat clair. Paris ne peut pas se passer de ses deux attaquants.

Lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG a dû se déplacer à Leipzig sans Neymar et Kylian Mbappé, tous deux blessés et étant donc indisponibles pour ce rendez-vous. Alors que tout avait si bien commencé avec un but rapide d’Angel Di Maria bien servi par Moise Kean, la physionomie du match a vite pris une tout autre tournure après le penalty raté de l’Argentin, qui a indirectement permis à Leipzig de revenir dans la partie grâce à une réalisation de Christopher Nkunku. En difficulté pendant la suite de la rencontre, le PSG n’a pas pu masquer les absences criantes de Neymar et de Kylian Mbappé. En amont de la confrontation entre le PSG et le Stade Rennais ce samedi soir, Pierre Ménès en a profité pour faire un point sur le poids des deux stars offensives à Paris.

« L’attaque d’un club à 500M de budget dépendait d’un mec qui est venu ici pour remplacer Choupo-Moting »