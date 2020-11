Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel en rajoute une couche sur le positionnement de Marquinhos

Publié le 7 novembre 2020 à 21h45 par Th.B.

Alors que Thomas Tuchel a assuré que sa volonté était de continuer à positionner Marquinhos en sentinelle devant la défense, l’entraîneur du PSG pourrait revoir sa position à une condition. Explications.

« Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense ? Il a joué où l'année dernière ? Et on a fait quoi, finale de Ligue des champions ? Ok. Et quatre titres. Et c'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là. Les critiques, ça n'existe pas. Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur et prouve. Mais les réseaux sociaux, ça n'existe pas ». Voici le virulent message que Thomas Tuchel avait fait passer après la victoire du PSG face à l’Istanbul Basaksehir le 28 octobre dernier. Depuis, Danilo Pereira, qui occupe donc la place de défenseur central de Marquinhos quand le Brésilien est positionné à celle du Portugais en sentinelle au milieu de terrain, est monté au créneau en assurant que ce n’était pas son poste, à l’instar de Marquinhos. Interrogé une nouvelle fois sur le positionnement de son capitaine, Thomas Tuchel a nuancé sa position sur la question du poste de Marquinhos.

« Si tout le monde est là… »