Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture à 20M€ pour Leonardo dans le dossier Eriksen ?

Publié le 8 novembre 2020 à 15h15 par D.M.

Le PSG aurait coché le nom de Christian Erisksen et pourrait tenter de se l’offrir lors du prochain mercato hivernal. L’Inter voudrait le conserver, mais pourrait accepter de le laisser filer en cas d’offre supérieure ou égale à 20M€.

Malgré les arrivées de Danilo Pereira et de Rafinha lors du dernier mercato estival, Leonardo a toujours pour projet de renforcer le milieu de terrain du PSG. Et comme souvent, le directeur sportif parisien espère trouver son bonheur de l’autre côté des Alpes. Selon la presse italienne, le dirigeant brésilien suivrait avec attention la situation de Christian Eriksen, arrivé en janvier dernier à l’Inter, et qui ne fait pas partie des premiers choix d’Antonio Conte. Plusieurs médias s’accordent à dire que le PSG tentera de se l’offrir lors du prochain mercato hivernal. Mais quelle est la position des dirigeants milanais dans ce dossier ?

L’Inter réclamerait 20M€ pour Eriksen