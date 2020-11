Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : En difficulté, Claude Puel reçoit un gros conseil !

Publié le 8 novembre 2020 à 16h00 par A.D.

Alors que l'ASSE est en grande difficulté ces dernières semaines, Moustapha Bayal Sall a tenu à conseiller son ancien club. Selon le défenseur sénégalais, Claude Puel devrait se renforcer avec des joueurs d'expérience.

Claude Puel et l'ASSE sont au bord du gouffre depuis plusieurs semaines. Avant d'affronter l'OL ce dimanche soir, l es Verts ont eu une série de sept matchs sans victoire en Ligue 1 (six défaites et un nul). Un bilan terrible pour un club de la trempe de l'ASSE. Lors d'un entretien accordé à EVECT , Moustapha Bayal Sall a tenté d'expliquer pourquoi les hommes de Claude Puel étaient dans une si mauvaise passe. A en croire l'ancien de la maison stéphanoise, les Verts manqueraient de joueurs expérimentés.

«Tu ne peux pas que t'appuyer sur des jeunes, il manque des cadres»