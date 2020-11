Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les coulisses de cette piste offensive de l'OM dévoilées !

Publié le 8 novembre 2020 à 13h30 par La rédaction

En quête d'un attaquant afin d'apporter de la concurrence à Dario Benedetto, en grande difficulté depuis quelques mois, l'OM aurait fait une offre pour Emmanuel Dennis dans les derniers jours du mercato, information alors niée en conférence de presse par André-Villas Boas. Retour sur un des feuilletons du mercato à Marseille.

Après une première saison plutôt convaincante, Dario Benedetto traverse une période compliquée à l'Olympique de Marseille. L'attaquant argentin n'a plus inscrit le moindre but depuis février dernier et son triplé sur la pelouse de Nîmes, soit une disette de douze matchs. Une efficacité qui inquiète en interne, si bien que Pablo Longoria s'est démené pour recruter un attaquant lors du dernier mercato estival. Cependant, de M'Baye Niang à Alfredo Morelos en passant par José Juan Macias, Boulaye Dia ou encore Emmanuel Dennis, l'OM n'a réussi à ne concrétiser aucune de ses pistes, se contentant ainsi de Luis Henrique, ailier de prédilection. Toutefois, la rumeur menant à Emmanuel Dennis, jeune attaquant de 22 ans évoluant au Club Bruges n'aurait jamais été une piste concrète selon André Villas-Boas. A l'origine de cette information, Manu Lonjon a clarifié la situation.

« On ne pourra jamais savoir la vérité sur ce dossier »