Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme coup de gueule de Thierry Henry sur la situation de Messi !

Publié le 8 novembre 2020 à 12h00 par D.M.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Thierry Henry a tenu à défendre l’attaquant argentin, cible de nombreuses critiques.

Touché légèrement à la cheville, Lionel Messi a débuté la rencontre face au Bétis sur le banc et n’est rentré sur la pelouse du Camp Nou qu’en début de seconde période. Un temps de jeu réduit qui ne l’a pas empêché d’inscrire un doublé. Une manière pour l’Argentin de faire taire les critiques. Face au Dynamo Kiev ce mercredi en Ligue des champions, l’investissement de l’attaquant argentin a été remis en cause. Et pour cause, la Pulga a été aperçue en train de marcher sur le terrain, laissant passer un adversaire devant lui. Un comportement qui a entrainé la colère de certains supporters. Néanmoins, Lionel Messi peut compter sur le soutien de son ancien coéquipier au FC Barcelone, Thierry Henry. Le Français a évoqué les critiques qui touchent l’Argentin, mais s’est également prononcé sur son avenir. En effet, Messi a tenté de quitter la Catalogne lors du dernier mercato estival et son contrat avec le club blaugrana expire à la fin de la saison..

« Lionel Messi a juste besoin d'être heureux. Où il va, je m'en fiche »