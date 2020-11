Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Le Barça se mobilise pour Messi face à Setién !

Publié le 8 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Quique Setién n'a pas hésité à affirmer que Lionel Messi n'était pas facile à gérer, après Ronald Koeman, Luis Suarez répond à son ancien entraîneur.

« Il est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c'est vrai . » Cette petite phrase de Quqiue Setién dans les colonnes d'El Pais n'a pas manqué de faire réagir. Dans la foulée, en conférence de presse, Ronald Koeman avait pris la défense de Lionel Messi : « Je respecte toutes les opinions, mais ce que je peux seulement dire que c'est un très, très bon joueur, le meilleur du monde, et je n'ai aucune difficulté à le gérer, cela dépend de la personnalité de chacun. Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation de Setién, mais je la respecte, tout le monde peut avoir son opinion. C'est le capitaine et je lui parle chaque semaine de ce qui se passe sur le terrain et dans les vestiaire . »

Après Koeman, Suarez répond à Setié