Barcelone - Malaise : Bartomeu, Piqué… La réponse de Luis Suarez !

Publié le 7 novembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que Josep Maria Bartomeu a récemment remis sa démission de la présidence de Barcelone, Gerard Piqué en a remis une couche sur l’ancien dirigeant catalan. Luis Suarez, ancien Blaugrana, y est aussi allé de son avis.

Après cinq ans passés à la tête de Barcelone, Josep Maria Bartomeu n’est plus le président du club catalan. Alors que Victor Font présenterait une belle liste pour prendre la succession, certains joueurs du Barça ont récemment taclé l’ancien dirigeant, Bartomeu, à commencer par Gerard Piqué, défenseur Blaugrana depuis 12 ans. « Je pense qu'il était nécessaire d’apporter du changement à cela. Il était évident que la tendance était à la baisse et que chaque année nous étions un peu plus mauvais » , a-t-il récemment déclaré. Luis Suarez, ancien du Barça aujourd'hui à l’Atlético de Madrid, a aussi donné son avis.

« Je préfère rester à l'écart de ce qui s'y passe »