Mercato : L'annonce forte de Simeone sur l'arrivée de Luis Suarez !

Publié le 8 novembre 2020 à 10h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a cédé Luis Suarez à l'Atlético. Alors que les Colchoneros semblent avoir retrouvé des couleurs depuis l'arrivée d'El Pistolero, Diego Simeone a lâché ses vérités.

Bien décidé à révolutionner son effectif, le Barça a poussé Luis Suarez vers la sortie. Une situation qui a fait les affaires de Diego Simeone. En effet, le coach de l'Atlético de Madrid a pu s'attacher les services de Luis Suarez lors du dernier mercato estival. Et ce transfert aurait totalement relancé les Colchoneros . Présent en conférence de presse ce samedi soir après la victoire face à Cadix (4-0), Diego Simeone a expliqué comment son équipe a évolué depuis l'arrivée de Luis Suarez.

L'arrivée de Luis Suarez tombe à pic...