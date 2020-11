Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette belle affaire réalisée par le Barça… grâce à Luis Suarez !

Publié le 7 novembre 2020 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il a quitté le FC Barcelone pour rejoindre l’Atlético de Madrid cet été, Luis Suarez aurait permis au club catalan de réaliser une économie de 5 M€ grâce à son départ.

Sur le déclin au FC Barcelone depuis deux ans et n’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, Luis Suarez a quitté le club catalan cet été. Après six ans en Catalogne, l’ancien buteur de Liverpool a rejoint l’Atlético de Madrid de Diego Simeone, une équipe avec laquelle il réalise un bon début de saison. Une page s’est donc tournée au Barça cet été avec le départ de celui qu’on surnomme El Pistolero , et les Blaugrana ne s’étaient pas montrés durs en affaires pour le laisser partir puisqu’il a été annoncé officiellement que Luis Suarez avait rejoint les Colchoneros contre seulement 6 M€ de bonus facilement atteignables. Cependant, il se pourrait que tout n’ait pas été annoncé à l’époque de l’annonce du transfert par le FC Barcelone et l’Atleti.

Un accord trouvé à la suite du départ de Luis Suarez, les 5M€ ne seraient pas à proprement parler inclus dans l’opération