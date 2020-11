Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Atletico... Les vérités de Suarez revient sur son départ !

Publié le 7 novembre 2020 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 7 novembre 2020 à 22h02

Au terme d’un feuilleton haletant, Luis Suarez a quitté le FC Barcelone pour s’engager avec l’Atletico de Madrid. Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, l’Uruguayen est revenu sur les rapports qu’il a entretenu avec le Néerlandais.

Dès son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman s’est lancé dans un grand ménage au sein de son effectif. Et si tous ses indésirables ne sont pas partis, le Néerlandais a tout de même obtenu les têtes d’Arturo Vidal et surtout de Luis Suarez, après un feuilleton longtemps indécis. Le départ de l’Uruguayen a laissé des traces, et fait encore parler ces jours-ci. D’autant plus qu’il n’a pas été compensé en raison des difficultés économiques du club catalan, et que les troupes de Ronald Koeman signent un début de saison poussif.

« J’avais le droit de m’entraîner au club »