Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane a eu chaud avec N’Golo Kanté !

Publié le 8 novembre 2020 à 7h30 par Th.B.

Zinedine Zidane aurait toujours la ferme intention de recruter N’Golo Kanté au Real Madrid. Cependant, l’entraîneur français aurait été à deux doigts de voir le champion du monde tricolore lui filer entre les doigts cet été.

En plus de Kylian Mbappé et d’Eduardo Camavinga notamment, Zinedine Zidane aurait la ferme intention de recruter un autre international français en la personne de N’Golo Kanté. Depuis un bon moment désormais, l’entraîneur du Real Madrid aurait des vues sur le milieu défensif de Chelsea dont l’avenir chez les Blues s’inscrivait cet été et s’inscrirait toujours en pointillés. D’ailleurs au cours du dernier mercato, Chelsea aurait pu se séparer de Kanté, mais pas pour l’envoyer au Real Madrid.

Kanté tout proche de l’Inter