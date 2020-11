Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un incroyable coup avec Idrissa Gueye !

Publié le 8 novembre 2020 à 16h45 par D.M.

A la recherche de renforts dans l'entrejeu lors du dernier mercato estival, Leonardo aurait tenté de s'offrir Christian Eriksen. Le dirigeant parisien aurait proposé les services d'Idrissa Gueye en échange du milieu de terrain danois. En vain.

Le milieu de terrain a été, sans aucun doute, l’un des chantiers prioritaires de Leonardo lors du dernier mercato estival. A la recherche de liquidités pour renforcer ce secteur, le directeur sportif du PSG a tenté de se séparer de certains joueurs et notamment d’Idrissa Gueye qui suscitait l’intérêt de nombreux clubs anglais selon nos informations exclusives. Finalement, le Sénégalais est resté à Paris et Leonardo est parvenu à ses fins en recrutant Rafinha et Danilo Pereira sans dépenser le moindre centime.

Un échange Gueye/Eriksen lors du dernier mercato estival ?