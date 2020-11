Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel aurait un grand motif d'espoir pour son avenir !

Publié le 8 novembre 2020 à 17h15 par A.D.

Auteur d'un début de saison poussif, Thomas Tuchel pourrait risquer gros en cas de nouveau faux pas. Malgré tout, le coach du PSG aurait toujours la confiance de son vestiaire. Bien que les joueurs ne valident pas toujours ses choix tactiques.

Engagé jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel pourrait faire ses valises avant la fin de son contrat. Depuis le début de saison, le coach du PSG peine à faire évoluer ses joueurs à leur plus haut niveau. Handicapé par d'innombrables problèmes de blessure, Thomas Tuchel a bien du mal à enchainer les bons résultats avec son équipe. Pire, le PSG a déjà essuyé deux défaites en phase de groupes de la Ligue des Champions. Et la dernière défaite contre Leipzig aurait considérablement fragilisé Thomas Tuchel. Lors de la trêve internationale, Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG devraient même profiter d'une réunion à Doha pour évoquer la situation du technicien allemand. En attendant de savoir si cette réunion aura de terribles répercussions pour lui, Thomas Tuchel a de quoi garder espoir.

Thomas Tuchel toujours apprécié par son vestiaire ?

D'après les indiscrétions de Téléfoot , divulguées par Julien Maynard sur son compte Twitter , Thomas Tuchel aurait un allié de taille au PSG : son vestiaire. Si le coach allemand aurait conscience du danger qui le guette, il bénéficierait tout de même du grand soutien de ses joueurs. En effet, la bande à Neymar ferait toujours confiance à Thomas Tuchel, même si ses choix tactiques, et notamment la permutation entre Danilo Pereira et Marquinhos, interrogeraient parfois. Du moins, aucun joueur du PSG n'aurait fait part d'un quelconque mécontentement auprès de Thomas Tuchel.