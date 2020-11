Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce flop du projet McCourt affiche des regrets sur son passage à l'OM...

Publié le 8 novembre 2020 à 19h15 par B.C.

Sans contrat depuis son départ de l'OM, Grégory Sertic a annoncé la fin de sa carrière ce dimanche. L'occasion pour lui de revenir sur les difficultés rencontrées à Marseille.

L'OM a fait quelques mauvais choix concernant ses recrues durant l'ère McCourt, et l'achat de Gregory Sertic en fait partie. Recruté en 2017, le milieu de terrain n'a disputé que 25 matches sous les couleurs phocéennes, aucun depuis l'arrivée d'André Villas-Boas à l'été 2019. Après une saison blanche, Sertic a donc quitté l'OM au terme de son contrat cet été mais n'a jamais rebondi depuis. Au cours d'un entretien avec Canal + ce dimanche, le joueur de 31 ans a ainsi annoncé la fin de sa carrière, et en a profité pour revenir sur sa période à l'OM.

« Ces dernières années à l’OM ont été très compliquées »