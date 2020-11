Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devra se méfier dans ce dossier à 20M€ !

En manque de temps de jeu à l’Inter, Christian Eriksen pourrait mettre fin à son aventure milanaise en janvier prochain. Le PSG pourrait tenter de se l’offrir, mais la concurrence pourrait être féroce

Arrivé en 2013 à Tottenham, Christian Eriksen ressentait le besoin de changer d’air la saison dernière et de rejoindre un nouveau championnat. Annoncé par certains médias du côté du Real Madrid, le milieu de terrain a finalement opté pour l’Inter. Recruté contre un chèque de 27M€, le joueur de 28 ans espérait s’imposer sous les ordres d’Antonio Conte, mais ses débuts en Italie sont loin d’être satisfaisants. Eriksen ne fait pas partie des premiers choix de son entraîneur et son temps de jeu se retrouve limité. Une situation qui agace l’ancien joueur de l’Ajax. « Je ne veux pas rester sur le banc toute la saison. J'espère que ce n'est pas l'intention de l'entraîneur ou du club. Ça va être une saison chargée, beaucoup de matchs sont au programme, j'espère jouer. Ce n'est jamais agréable de s'asseoir sur le banc et on a tendance à être moins patient. Il y a beaucoup d'attentes, les gens pensaient que j’allais faire la différence à chaque match, mais cela ne s'est pas produit. C'est pourquoi ils me regardent différemment. J'ai eu des hauts et des bas après le confinement. J'ai bien commencé avec l'Inter et je vis maintenant une nouvelle situation » déclarait-il en octobre dernier. Mais Eriksen pourrait vite perdre patience et rechercher du temps dans une autre équipe.

L'entourage d'Erisken aurait approché des clubs allemands

Selon les informations de FC Inter News , l’entourage du milieu de terrain commencerait, déjà, à se pencher sur la suite et notamment sur un possible transfert. Ainsi, le clan Eriksen aurait noué des contacts avec le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, pour savoir s’il était intéressé par une arrivée du Danois. Mais ce n’est pas tout puisque les agents du joueur auraient également discuté avec les dirigeants du Hertha Berlin qui, pourtant, n’est pas une équipe de premier plan. Un retour à Tottenham a également été annoncé par certains médias, mais une arrivée à Londres semble peu probable. En effet, José Mourinho n’apprécierait pas le profil d’Eriksen qui avait décidé de quitter la formation de Premier League à six mois de la fin de son contrat. Par ailleurs, les relations entre l’Inter et Tottenham seraient tendues notamment depuis le transfert avorté de Milan Skriniar durant le dernier mercato estival. Le PSG, qui continuerait à suivre les prestations du milieu de terrain, saurait donc à quoi s'en tenir pour la concurrence.

