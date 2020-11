Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce constat accablant de Loïc Perrin sur l’ASSE !

Publié le 8 novembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que l’ASSE défie l’OL dans le derby, ce dimanche, Loïc Perrin, légende des Verts pendant 17 ans, s’est livré à un constat froid sur l’avenir de son club de coeur.

Loïc Perrin a pris sa retraite en juillet dernier. Ensuite, l’ASSE a également vu Wesley Fofana et William Saliba partir en Angleterre. La défense des Verts est donc presque totalement à refaire. Pour cela, Claude Puel mise sur ses jeunes pour préparer l’avenir, mais n’hésite pas à écarter des joueurs rodés comme Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz. Un nouveau projet qui n'arrive pour le moment pas forcément à prendre. L’ASSE reste sur 5 défaites et ne sera pas favorite dans le derby, alors que l’OL est dans une dynamique positive et pourra compter sur un Memphis Depay retrouvé. Loïc Perrin le sait, le plus dur commence pour l’ASSE.

« L’ASSE doit d'abord assurer un bon maintien »