Mercato - Real Madrid : Ça s’agite en coulisses pour Paul Pogba !

Publié le 8 novembre 2020 à 12h30 par Dan Marciano

Manchester United a décidé d’activer une clause qui lui permet de prolonger le contrat de Paul Pogba d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2022. Une décision qui a surpris le joueur, courtisé par le Real Madrid et la Juventus.

A chaque mercato, les mêmes questions ressurgissent. Celles notamment qui portent sur l’avenir de Paul Pogba. Le milieu de terrain de Manchester United est au centre de l’actualité lors de chaque période de transferts notamment depuis qu’il a fait part de ses envies de départ en 2019. « Je suis à Manchester depuis trois ans et tout va bien, avec des bons et des mauvais moments, comme tout le monde. Comme partout. Après cette saison et tout ce qu'il s'est passé, et c'était ma meilleure saison, je pense que ce pourrait être le bon moment pour moi de relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à ça : un nouveau défi ailleurs » avait-il déclaré lors d’un événement promotionnel à Tokyo. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue puisque le Real Madrid aurait tenté de le recruter lors de l’été 2019. La Juventus, mais aussi le PSG ont également été évoqués par la presse étrangère. Mais Manchester United aurait été réticent à laisser filer Paul Pogba qui est finalement resté en Premier League. .

Pogba déçu par ses dirigeants

Interrogé en août dernier sur la situation de Paul Pogba, son agent Mino Raiola avait laissé entendre que son joueur pourrait prolonger son aventure chez les Red Devils . « Pogba est un joueur-clé pour Manchester United, ils ont un grand projet et il est inclus dedans à 100%. Manchester n'acceptera aucune offre pour vendre Pogba. Nous allons bientôt commencer à discuter pour un nouveau contrat » avait-il déclaré en août dernier. Mais les dirigeants anglais n’ont pas attendu de s’assoir aux côtés de l’international français pour passer à l’action. En effet, plusieurs médias ont confirmé que Manchester United avait activé une clause présente dans le contrat de Pogba et qui lui permet de prolonger le bail du joueur d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2022. Une décision unilatérale qui aurait surpris l’international français et son entourage. Selon des informations de Metro , le joueur de 27 ans aurait été déçu par le comportement de ses responsables. Pogba espérait négocier avec ses dirigeants avant qu’une décision soit prise. Mais les responsables mancuniens ont pris les devants afin notamment de sceller l’avenir du milieu de terrain, courtisé par de nombreux clubs européens.

Pogba voudrait toujours rejoindre le Real Madrid