Mercato - PSG : Les vérités de Rafinha sur son adaptation !

Publié le 8 novembre 2020 à 11h15 par La rédaction

Recruté dans les dernières heures du mercato estival en provenance du FC Barcelone, Rafinha semble d'ores et déjà avoir pris ses marques au PSG, et a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers, qui l'ont aidé à s'adapter rapidement dans le club de la capitale.

Peu actif lors du marché des transferts cet été, Leonardo a reçu les foudres de Thomas Tuchel dans les derniers jours du mercato, forçant le directeur sportif brésilien à agir et apporter des renforts au technicien allemand, notamment aux postes prioritaires. Ainsi, Moïse Kean a été recruté pour succéder à Eric Maxim Choupo-Moting et Danilo Pereira est, initialement tout du moins, venu renforcer le milieu du PSG. Si un dernier renfort n'était pas attendu, Leonardo est parvenu à s'attacher les services de Rafinha, devenu indésirable au FC Barcelone, dans les dernières heures du mercato. Un mois plus tard, le Brésilien, très proche de plusieurs Parisiens, notamment Neymar, semble s'être bien acclimaté à l'environnement du PSG malgré le contexte difficile de son arrivée et la situation du club...

« J'aime travailler dans cette équipe »