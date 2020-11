Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un incroyable retournement de situation dans le dossier Alaba ?

Publié le 8 novembre 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Dimanche dernier, le président du Bayern Munich Herbert Hainer a indiqué qu’il allait retirer l’offre de prolongation de contrat transmise à David Alaba. Malgré cette annonce, le club allemand espérait toujours parvenir à un accord avec le défenseur.

La sortie d’Herbert Hainer sur la situation de David Alaba au Bayern Munich a suscité une vague d’interrogations. Dimanche dernier, le président du club allemand a annoncé que les discussions avec le joueur, au sujet d’une prolongation de contrat, étaient dans l’impasse en raison des exigences de son agent Pini Zahavi, et qu’il a été contraint de retirer son offre. Directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic a confirmé les propos de son dirigeant et s'est fait à l'idée de perdre David Alaba à la fin de la saison : « Je ne sais plus comment nous devons nous réunir. Maintenant, nous devons faire face à David qui va nous quitter. Nous sommes tous des professionnels. Nous le valorisons beaucoup, c'est un joueur de haut niveau et il est très important pour notre équipe. Nous nous en occuperons de manière professionnelle. Si un tel joueur quitte le club gratuitement, c'est la pire des choses ». Sous contrat jusqu’en juin 2021, le défenseur central a de grandes chances de quitter la Bavière. Mais pour atterrir dans quel club ?

Le Real Madrid trop limité pour s’offrir Alaba ?

Agé de 28 ans, David Alaba privilégierait un départ vers l’Espagne et notamment vers le Real Madrid. Marca indiquait le 5 novembre dernier que l’entourage du joueur avait proposé ses services aux dirigeants merengue. OK Diario indique de son côté que le Real Madrid ne resterait pas insensible à l’intérêt de l’Autrichien et serait attentif à la situation. Toutefois, le défenseur central n’aurait que très peu de chances de rejoindre la Casa Blanca . Durement touché par la crise du Covid-19, le Real Madrid ne serait pas en mesure de répondre aux demandes de son agent Pini Zahavi qui exigerait un salaire compris entre 12 et 15M€ selon les informations du média espagnol. Une situation qui pourrait faire les affaires de plusieurs clubs européens, intéressés par l’idée de récupérer gratuitement un joueur de classe mondiale. Le PSG, Manchester City, la Juventus, mais aussi le FC Barcelone auraient coché le nom de David Alaba et pourraient prochainement passer à l’offensive. Mais le Bayern Munich n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier

Le Bayern Munich veut trouver une solution