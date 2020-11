Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indice sur l’avenir de Pogba ?

Publié le 8 novembre 2020 à 20h00 par A.C.

Manchester United semble vouloir retenir Paul Pogba... mais ce dernier a déjà la tête ailleurs.

Il ne se passe pas une session de mercato, sans que l’avenir de Paul Pogba ne soit commenté. Le Français semble quelque peu en perdition en club, depuis son départ de la Juventus à Manchester United. Ce n’est pas pour rien si un retour à Turin a été maintes fois évoqué, sans oublier l’intérêt concrète de Zinedine Zidane, du côté du Real Madrid. Jusque-là, Pogba est resté à Manchester et, à en croire les tabloïds britanniques, ses dirigeants auraient décidé de prolonger unilatéralement son contrat, jusqu’en juin 2022.

Pogba n’aurait plus sa place à Manchester