Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Bayern, on ne perd pas espoir pour David Alaba !

Publié le 9 novembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Après Karl-Heinz Rummenigge, Hansi Flick a également affirmé son désir de voir David Alaba rester au Bayern Munich la saison prochaine, une semaine après les déclarations d'Herbert Hainer affirmant qu'il avait retiré son offre de prolongation à destination du défenseur autrichien.

En fin de contrat avec le Bayern Munich l'été prochain, David Alaba n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction bavaroise pour prolonger l'aventure chez le champion d'Europe en titre. Des négociations qui traînent maintenant depuis plusieurs mois, provoquant l'exaspération du président Herbert Hainer : « Nous avons décidé de retirer complètement l’offre. Cela signifie qu’il n’y a plus aucune offre » . Des propos qui ont surpris David Alaba, qui pourra ainsi négocier avec le club de son choix dès janvier si aucun accord n'est trouvé avec le Bayern Munich d'ici-là, alors que le Real Madrid, mais également le PSG, qui est toujours à la recherche du successeur à Thiago Silva, suivraient avec attention la situation de l'international autrichien. Toutefois, si le président bavarois a été clair, cette décision ne ferait pas l'unanimité en interne et la tendance serait à une reprise des négociations, d'autant plus que son entraîneur, Hansi Flick, compte sur l'international autrichien.

« Ce serait donc une bonne chose qu'il continue à jouer pour le Bayern Munich »