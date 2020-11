Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo avait une opportunité pour recruter Moise Kean ?

Publié le 9 novembre 2020 à 13h15 par T.M.

Prêté sans option d’achat au PSG, Moise Kean doit donc retourner à Everton à l’issue de la saison. Toutefois, l’avenir de l’Italien ne serait pas totalement certain à ce sujet.

Alors que le PSG a réussi à obtenir le prêt de Moise Kean, en provenance d’Everton, lors du dernier mercato, une interrogation subsistait concernant cette opération. Une option d’achat est-elle présente ? Alors que le doute était total, le mystère a dernièrement été levé par Carlo Ancelotti, qui a annoncé que l’Italien reviendrait chez les Toffees à l’issue de la saison. Leonardo ne pourra donc pas conserver définitivement Moise Kean s’il le souhaite. A moins que…

Un transfert envisageable ?