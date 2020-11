Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur l’arrivée de Moise Kean !

Publié le 9 novembre 2020 à 12h15 par T.M.

Lors du dernier mercato, le PSG a réussi à obtenir le prêt de Moise Kean. Une opération dont le joueur ne serait pas totalement étranger. Explications.

Interpellé publiquement par Thomas Tuchel sur le mercato du PSG, Leonardo se devait de réagir et d’offrir à son entraîneur les renforts souhaités. C’est d’ailleurs ce qu’a fini par faire le directeur sportif parisien dans les dernières heures du mercato des transferts. Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean sont ainsi venus étoffer l’effectif parisien. En ce qui concerne l’attaquant italien, il a été prêté, sans option d’achat, par Everton. Une affaire qui est aujourd’hui excellente tant Kean flambe et enchaine les buts. Toutefois, initialement, ce n’est pas ce qui aurait été prévu pour le joueur qui appartient toujours aux Toffees.

Kean a fait le forcing !