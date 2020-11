Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé poussé vers la sortie ?

9 novembre 2020

Longtemps sur le départ du FC Barcelone et proche de rallier Manchester United, Ousmane Dembélé est toujours à vendre. Alors que son contrat arrive à terme en juin 2022, le club souhaiterait le vendre dès janvier.

Difficile de faire plus inconstant qu’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Depuis son arrivée en Catalogne, l’international français a souvent du faire face à des blessures qui l’ont éloigné des terrains. Mais désormais, l’ailier arrive enfin à enchainer au Barça, et a même ouvert son compteur en Liga ce samedi face au Bétis Séville (victoire 5-2). Pourtant cet été, un départ n’a jamais semblé aussi proche pour l’ancien de Dortmund, avec notamment l’intérêt pressant de Manchester United. Mais Dembélé a tenu à rester pour s’imposer sous les ordres de Ronald Koeman.

Une vente en janvier pour s’éviter des problèmes