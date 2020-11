Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante pour l’avenir de Neymar !

Publié le 9 novembre 2020 à 10h15 par T.M.

Après avoir voulu quitter le PSG il y a quelques mois, Neymar est désormais heureux dans la capitale. Au point de désormais vouloir prolonger l’aventure avec les champions de France.

Le 10 Sport vous l’a révélé il y a quelques mois, Neymar est désormais plus heureux que jamais au PSG. Un retournement total de situation pour le Brésilien, qui souhaitait faire ses valises dernièrement. Mais ces envies de partir semblent désormais être de l’histoire ancienne. D’ailleurs, entre Neymar et le PSG, l’histoire d’amour serait bien partie pour se prolonger. En effet, une prolongation semble plus que jamais d’actualité. Ce dimanche, Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot , expliquait que l’ancien du FC Barcelone avait fait part de sa volonté de continuer à sa direction, qui était d’ailleurs prête à lui offrir un nouveau contrat alors que le sien court actuellement jusqu’en 2022.

« Tout a changé par rapport à ses envies de départ »