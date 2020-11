Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wesley Fofana interpelle Claude Puel après son départ !

Publié le 9 novembre 2020 à 8h45 par A.D.

Malgré la forte volonté de Claude Puel de le conserver, Wesley Fofana s'est engagé en faveur de Leicester lors du dernier mercato estival. Alors qu'il a quitté l'ASSE, le jeune talent de 19 ans a tenu à faire passer un message à son ancien coach.

Véritable révélation de la dernière saison, Wesley Fofana a tapé dans l'oeil de Leicester. Alors que Claude Puel ne voulait absolument pas le vendre, les Foxes ont formulé une offre qui ne se refusait pas à l'ASSE. Grâce à un chèque à hauteur de 35M€, le club emmené par Brendan Rodgers est parvenu à convaincre la direction des Verts de lui céder sa pépite de 19 ans. Et ce, pour le plus grand malheur de Claude Puel. Interrogé par la chaine Téléfoot ce dimanche soir, Wesley Fofana est revenu sur son départ de l'ASSE et a eu une petite attention pour son ancien entraineur.

«Je ne sais pas s'il me regrette encore un peu, mais...»