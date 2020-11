Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation de taille sur l'avenir de Draxler !

Publié le 9 novembre 2020 à 7h45 par La rédaction

En fin de contrat au PSG, Julian Draxler pourrait partir libre l'été prochain. Alors que Milan et Séville seraient intéressés, deux nouvelles pistes pourraient émerger.

Le milieu parisien présente une nouvelle figure cette saison. En fin de mercato, Rafinha et Danilo Pereira sont venus renforcer les rangs du PSG. Des arrivées qui auraient pu ou dû compenser des départs. Poussé vers la sortie, Julian Draxler est finalement resté. Arrivé au PSG en 2017, le milieu de 27 ans est sous contrat jusqu'à la fin de la saison. L'international allemand pourrait donc partir libre en juin prochain, avec le luxe de pouvoir choisir son prochain club. Et les prétendants ne manquent pas pour Julian Draxler.

Un rebond en Serie A pour Julian Draxler ?