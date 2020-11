Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Di Maria... Qui faut-il prolonger en priorité ?

Publié le 9 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Actuellement, Leonardo est focalisé sur les cas Kylian Mbappé et Neymar, sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG. Mais ce samedi, Angel Di Maria, libre à l'issue de la saison, a fait savoir qu'il voulait poursuivre l'aventure dans la capitale. Qui faut-il alors prolonger en priorité ?

Les prochaines semaines s'annoncent mouvementées pour le PSG. Comme révélé par le 10 Sport, Neymar a changé son fusil d'épaule après avoir voulu quitter le club de la capitale en 2019. L'international brésilien se sent bien à Paris et souhaiterait y poursuivre sa carrière. D'après les informations divulguées par Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot , l'entourage du Brésilien a même fait savoir au PSG que le joueur voulait prolonger son bail courant actuellement jusqu'en juin 2022. De quoi confirmer les précédentes révélations de Foot Mercato , ajoutant que Neymar souhaiterait néanmoins disposer d'un salaire équivalent à celui qu'il perçoit actuellement, soit environ 36M€ nets par an. Mais Leonardo n'aurait d'yeux que pour Kylian Mbappé, et privilégierait les discussions avec les proches du champion du monde tricolore afin d'écarter la menace Real Madrid. Le PSG devra donc trancher dans ces deux dossiers, mais un autre cas doit également être traité par l'Italo-brésilien.

Di Maria interpelle Leonardo