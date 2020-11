Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dés sont déjà jetés pour Thomas Tuchel !

Publié le 9 novembre 2020 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 9 novembre 2020 à 13h47

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, alors que son divorce avec Leonardo semble déjà acté depuis un bon moment, Thomas Tuchel devrait quitter le Parc des Princes dans les mois à venir. D’ailleurs, le technicien allemand serait lui-même très lucide sur sa propre situation…

« Si je me sens en danger ? non. Des problèmes avec Leonardo qui ont des répercussions sur mon équipe ? Non, pas du tout (…) On n'a pas parlé de mon contrat et ce n'est pas le sujet pendant une saison. Ce n'est pas le moment de le faire et il n'y a aucun problème car la situation est claire », expliquait récemment Thomas Tuchel, et l’entraîneur allemand du PSG préfère donc continuer de botter en touche lorsqu’il s’agit d’évoquer son avenir dans la capitale. Pourtant, dans les faits, Tuchel semble bien mal embarqué, entre son contrat avec le PSG qui prendra fin à l’issue de la saison et ses rapports qui ne cessent de se dégrader avec Leonardo. Et d’ailleurs….

Tuchel se voit déjà sur le départ

Comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes du jour, Thomas Tuchel aurait déjà confié en interne qu’il aurait parfaitement conscience qu’il ne serait pas prolongé par la direction du PSG l’été prochain. L’entraîneur allemand, qui n’avait pas hésité à s’en prendre à Leonardo en fin de mercato estival puisqu’il n’était pas satisfait du recrutement, ne devrait toutefois pas être remercié durant cette trêve internationale. Mais Doha pourrait finir par perdre patience avant la fin de la saison, et cette décision devrait principalement dépendre du parcours en Ligue des Champions. A noter que le cas Tuchel fait d’ailleurs beaucoup parler en interne dans le vestiaire PSG, et les joueurs auraient parfaitement conscience de la situation de leur entraîneur.

Di Maria et Herrera l’ont défendu