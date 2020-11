Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dans le vestiaire, l'avenir de Tuchel fait parler !

Publié le 8 novembre 2020 à 23h15 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel est actuellement dans l’œil du cyclone au PSG, les joueurs du club de la capitale se seraient posés quelques questions sur l’avenir de leur entraîneur dernièrement en coulisses.

« On est toujours derrière le coach. Je n’ai jamais vu, en 12 ans de carrière, une équipe qui lâchait son entraîneur. Jamais. Aujourd’hui c’est la même chose. On est avec lui. On a fait une saison fantastique l’année dernière, on a un groupe fantastique. On est tous ensemble, il n’y a pas de problème. On n’écoute pas ce qu’il se passe à l’extérieur, c’est du bla bla » a expliqué Ander Herrera au micro de Canal + ce samedi, au sortir de la victoire 3-0 du PSG face au Stade Rennais. Par ces mots, le milieu espagnol a tenu à assurer que le vestiaire du club de la capitale n’a absolument pas lâché Thomas Tuchel, très critiqué après la deuxième défaite des Parisiens cette saison en Ligue des Champions contre le RB Leipzig (2-1).

Les joueurs du PSG auraient évoqué l’hypothèse d’un changement de coach !