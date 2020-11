Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lopez explique les raisons de son départ

Publié le 8 novembre 2020 à 21h15 par A.C.

Prêté à Sassuolo en toute fin de mercato, Maxime Lopez est revenu sur ses derniers mois à l’Olympique de Marseille.

Lors de ses débuts en professionnel, Maxime Lopez a rapidement été mis sous la lumière des projecteurs. Son nom a d’ailleurs été lié aux plus grands clubs européens, comme le FC Barcelone. Le milieu est finalement resté à l’Olympique de Marseille... sans jamais s’y imposer véritablement. D’ailleurs, l’arrivée d’André Villas-Boas n’a fait qu’accentuer ses difficulté et Lopez a finalement quitté l’OM pour Sassuolo, lors du dernier mercato.

« Je n’avais pas forcément la confiance du coach »