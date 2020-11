Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace colossale serait présente pour Varane !

Publié le 8 novembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que la prolongation de Sergio Ramos tarde, les prétendants se multiplient. Mais le Real Madrid ne serait pas à l'abri de perdre un autre défenseur central : Raphaël Varane.

Et de 100. Contre l'Inter, Sergio Ramos a marqué son 100e but sous les couleurs madrilènes. Un petit exploit pour un défenseur central. L'international espagnol est devenu au fil des années une pièce maîtresse du Real Madrid. Le capitaine merengue a su se montrer décisif tant défensivement qu'offensivement durant ses seize saisons au club. Pourtant, son avenir pourrait s'écrire hors de la Maison Blanche . En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos pourrait partir librement à la fin de la saison. Alors que le Real Madrid travaillerait sur sa prolongation, le PSG et la Juventus seraient à l'affût sur le défenseur de 34 ans.

La Juventus se positionnerait sur Varane