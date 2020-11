Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les dés sont jetés pour le PSG avec cette star de Zidane

Publié le 9 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur du PSG et de la Juventus notamment, Sergio Ramos aurait la ferme intention de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Et bien que les Merengue se montraient peu emballés à l’idée de lui offrir un nouveau contrat, la donne aurait changé.

Du haut de ses 34 ans, Sergio Ramos est sans contestation possible une figure forte de l’histoire du Real Madrid bien que sa carrière ne soit pas arrivée à son terme. Mais elle pourrait vite le devenir. En effet, son contrat à la Casa Blanca sera obsolète à compter du mois de juin prochain. De quoi permettre au PSG et à la Juventus de se pencher sur sa situation selon la presse espagnole. Cependant, le capitaine du Real Madrid compterait jurer fidélité à la maison merengue en prolongeant pour une durée de deux à trois ans. Par rapport à sa politique contractuelle pour les joueurs âgés de plus de 30 ans, le Real Madrid n’était pas féru de cette idée. Mais ce serait désormais de l’histoire ancienne.

Pérez capitulerait pour le contrat de Ramos