Mercato - PSG : Le vainqueur du clash Leonardo-Tuchel est…

Publié le 9 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le profond désaccord entre Thomas Tuchel et Leonardo fait rage depuis plusieurs mois au PSG, c’est bien le directeur sportif brésilien qui semble avoir pris le dessus sur l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Analyse.

Au tout début du mois d’octobre, quelques jours seulement avant la fin du mercato estival, Thomas Tuchel n’avait pas hésité à interpeller publiquement Leonardo sur le manque de recrues estivales au PSG : « On a perdu des gars. Si ça reste comme ça, on peut pas parler ou demander la même chose avec une équipe réduite (…) Si on reste avec ce groupe, honnêtement, on ne peut pas demander la même chose ». Finalement, l’entraîneur allemand avait été entendu avec les recrutements de Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha, mais ses critiques ont acté le clash en interne au PSG qui trainait depuis déjà plusieurs mois avec Leonardo. D’ailleurs, force est de constater que Tuchel est en train de perdre ce rapport de force.

Leonardo a pris le dessus

Déjà, alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en juin prochain et qu’il semble bien plus proche de la sortie que d’une prolongation, Thomas Tuchel n’aura donc pas réussi à prendre le dessus sur Leonardo dans l’esprit des hautes instances du club au Qatar. Ses récents choix tactiques pour le moins contestés avec Marquinhos et Danilo Pereira ne semblent pas avoir joué en sa faveur. Et surtout, la plupart des joueurs recrutés cet été par Leonardo (Moise Kean, Rafinha, Alessandro Florenzi) ont directement apporté satisfaction sur le terrain, preuve que le directeur sportif du PSG ne s’est pas trompé dans son casting. Tuchel est donc en train de perdre son bras de fer...