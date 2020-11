Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a laissé une occasion or avec l’Arabie Saoudite !

Publié le 9 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que la vente de l'OM a longtemps fait parler, le PIF, le fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite, se serait bien positionné, mais Frank McCourt se serait montré catégorique.

Durant l'été, la vente de l'Olympique de Marseille a grandement fait parler. Et pour cause, entre le projet du milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal, et celui de Mohamed Ayachi Ajroudi, accompagné de Mourad Boudjellal, Frank McCourt a été mis à contribution cet été, mais s'est toujours montré très ferme, il n'a pas l'intention de vendre l'OM. Mais les supporters marseillais ont encore eu l'occasion de rêver un peu plus lorsque le rachat de Newcastle a capoté. Et pour cause, dans les foulée certaines rumeurs ont circulé concernant la possibilité que l'Arabie Saoudite, par le biais de son fonds d'investissement, le PIF, rachète l'OM pour concurrencer son voisin qatari, propriétaire du PSG. Mais le journaliste anglais Ben Jacobs assure que les Saoudiens ont rapidement été refroidis par les exigences de Frank McCourt.

McCourt a repoussé l'Arabie Saoudite !